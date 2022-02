Marche de Beauzac Activités Loisirs (BAL) Beauzac Beauzac Catégories d’évènement: Beauzac

Haute-Loire

Marche de Beauzac Activités Loisirs (BAL) Beauzac, 10 avril 2022, Beauzac. Marche de Beauzac Activités Loisirs (BAL) Beauzac

2022-04-10 08:00:00 08:00:00 – 2022-04-10 13:00:00 13:00:00

Beauzac Haute-Loire Beauzac Marche organisée par Beauzac Activités Loisirs. Départ de la Dorlière de 8h à 13h. Plusieurs circuits : 5 Kms (accessible aux poussettes), 12 Kms, 18 Kms. +33 4 71 61 50 74 https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/office-de-tourisme-des-marches-du-velay/ Beauzac

