Marché de Beaune Place de la Halle, Place Fleury Beaune, lundi 1 janvier 2024.

Marché couvert Place de la Halle Place Fleury Avenue de la République environ 180 commerçants

Chaque samedi, tôt le matin et jusqu’à 13h, c’est le rendez-vous où les Beaunois aiment à se retrouver.

Riche, coloré et parfumé, on y trouve de tout, sous les halles et sur les places alentour

de beaux étals de fruits et légumes, de la viande, des fromages, des épices, des rôtisseurs…

Le bio et les productions des petites fermes aux environs sont également présents.

Les adeptes du locavore ont de quoi se satisfaire !

En été, la brocante de la place Carnot apporte une délicieuse touche de nostalgie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 07:00:00

fin : 2024-12-31 13:00:00

Beaune 21200 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

