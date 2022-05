Marché de Bagnères de Bigorre Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées

Marché de Bagnères de Bigorre Bagnères-de-Bigorre, 18 juin 2022, Bagnères-de-Bigorre. Marché de Bagnères de Bigorre aux halles, allées des Coustous….. BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

2022-06-18 – 2022-06-18 aux halles, allées des Coustous….. BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Chaque samedi matin (sauf jours fériés), de 8h à 13h, il réunit 200 exposants (producteurs locaux, artisans alimentaires, vendeurs textiles…etc.) en centre-ville.

Un vaste espace du marché est dédié aux producteurs (éleveurs, boulangers, maraîchers…) engagés en agriculture biologique. Marché organisé par l’association des commerçants et artisans de Bagnères de Bigorre Un rendez-vous à ne pas manquer !

Le marché hebdomadaire, l’un des plus animés du département, rassemble les artisans et producteurs qui font toute la richesse du terroir bagnérais et, plus largement, des Pyrénées. +33 5 62 95 50 71 Chaque samedi matin (sauf jours fériés), de 8h à 13h, il réunit 200 exposants (producteurs locaux, artisans alimentaires, vendeurs textiles…etc.) en centre-ville.

Un vaste espace du marché est dédié aux producteurs (éleveurs, boulangers, maraîchers…) engagés en agriculture biologique. Marché organisé par l’association des commerçants et artisans de Bagnères de Bigorre aux halles, allées des Coustous….. BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

dernière mise à jour : 2021-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Bagnères-de-Bigorre Adresse aux halles, allées des Coustous..... BAGNERES-DE-BIGORRE Ville Bagnères-de-Bigorre lieuville aux halles, allées des Coustous..... BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées

Marché de Bagnères de Bigorre Bagnères-de-Bigorre 2022-06-18 was last modified: by Marché de Bagnères de Bigorre Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 18 juin 2022 Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées