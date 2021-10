Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Marché de Bagnères de Bigorre Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Chaque samedi matin (sauf jours fériés), de 8h à 13h, il réunit 200 exposants (producteurs locaux, artisans alimentaires, vendeurs textiles…etc.) en centre-ville.

Un vaste espace du marché est dédié aux producteurs (éleveurs, boulangers, maraîchers…) engagés en agriculture biologique. Marché organisé par l’association des commerçants et artisans de Bagnères de Bigorre Un rendez-vous à ne pas manquer !

