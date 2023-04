Les rues de l’Europe Marché de Bagatelle Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Les rues de l'Europe 22 et 23 mai Marché de Bagatelle, Toulouse. Notre Equipe d'ambassadeurs ( en agissant comme des « Colporteur de mobilité ») ira à la rencontre des jeunes dans l'espace public. Se distinguera par des teeshirt de l'UE. Les sensibilisera à l'Europe et à la mobilité internationale via le « jeu du parapluie »*. À la fin de l'échange, leur remettra un goodies et une invitation à nous rejoindre dans nos locaux pour un gouter, des jeux et activités en lien avec la mobilité pour le jeudi 25/05.

