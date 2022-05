Marché de Bacqueville-en-Caux Bacqueville-en-Caux Bacqueville-en-Caux Catégories d’évènement: Bacqueville-en-Caux

Seine-Maritime

Marché de Bacqueville-en-Caux Bacqueville-en-Caux, 22 juin 2022, Bacqueville-en-Caux. Marché de Bacqueville-en-Caux Bacqueville-en-Caux

2022-06-22 – 2022-06-22

Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime Le mercredi matin, faites vos emplettes sur le marché de Bacqueville-en-Caux!

La grande place du centre bourg entourée des commerces accueille son marché, comme c’est ici la tradition depuis le Moyen-Âge.

Avant ou après votre tour de marché faites un tour dans Bacqueville le bas en passant par les petites ruelles étroites du village! Plusieurs boucles de randonnée partent également de la place. Vous voulez en savoir plus ? Faites un tour sur izitravel pour découvrir l’histoire du village via une visite audio guidée. Le mercredi matin, faites vos emplettes sur le marché de Bacqueville-en-Caux!

La grande place du centre bourg entourée des commerces accueille son marché, comme c’est ici la tradition depuis le Moyen-Âge.

Avant ou après votre tour de marché faites… +33 2 35 04 08 32 Le mercredi matin, faites vos emplettes sur le marché de Bacqueville-en-Caux!

La grande place du centre bourg entourée des commerces accueille son marché, comme c’est ici la tradition depuis le Moyen-Âge.

Avant ou après votre tour de marché faites un tour dans Bacqueville le bas en passant par les petites ruelles étroites du village! Plusieurs boucles de randonnée partent également de la place. Vous voulez en savoir plus ? Faites un tour sur izitravel pour découvrir l’histoire du village via une visite audio guidée. Bacqueville-en-Caux

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bacqueville-en-Caux, Seine-Maritime Autres Lieu Bacqueville-en-Caux Adresse Ville Bacqueville-en-Caux lieuville Bacqueville-en-Caux Departement Seine-Maritime

Marché de Bacqueville-en-Caux Bacqueville-en-Caux 2022-06-22 was last modified: by Marché de Bacqueville-en-Caux Bacqueville-en-Caux Bacqueville-en-Caux 22 juin 2022 Bacqueville-en-Caux seine-maritime

Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime