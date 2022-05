Marché de Bacqueville-en-Caux

Marché de Bacqueville-en-Caux, 15 juin 2022, . Marché de Bacqueville-en-Caux

2022-06-15 – 2022-06-15 Le mercredi matin, faites vos emplettes sur le marché de Bacqueville-en-Caux!

La grande place du centre bourg entourée des commerces accueille son marché, comme c’est ici la tradition depuis le Moyen-Âge. Petit plus: Une nouvelle poissonnerie… dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville