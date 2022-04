MARCHE DE 7 OU 14 KM Œting Œting Catégories d’évènement: Moselle

Œting

MARCHE DE 7 OU 14 KM Œting, 15 mai 2022, Œting. MARCHE DE 7 OU 14 KM Œting

2022-05-15 08:00:00 08:00:00 – 2022-05-15

Œting Moselle Œting L’association AIA organise une marche de 7 ou 14 km.

Inscriptions de 8h à 10h sur le parking de la place des fêtes. Départ libre. Une animation surprise sera proposée sur le parcours.

Buvette et petite restauration sur place. Repas de midi : Paëlla 12,- sur réservation avant le 10 mai au 06 62 46 02 36 ou 07 67 40 91 60 +33 6 62 46 02 36 Œting

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Œting Autres Lieu Œting Adresse Ville Œting lieuville Œting Departement Moselle

Œting Œting Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oeting/

MARCHE DE 7 OU 14 KM Œting 2022-05-15 was last modified: by MARCHE DE 7 OU 14 KM Œting Œting 15 mai 2022 Moselle Œting

Œting Moselle