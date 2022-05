Marché d’Avremesnil Avremesnil, 26 mai 2022, Avremesnil.

Marché d’Avremesnil Avremesnil

2022-05-26 15:00:00 – 2022-05-26 19:00:00

Avremesnil Seine-Maritime Avremesnil

Rendez-vous chaque jeudi de 15h à 19h à Avremesnil! Les marchands s’installent face à l’église et vous proposent fruits et légumes, viandes, confitures et produits en vrac !

Une bonne alternative pour faire ses achats en milieu de semaine!

A voir aussi: Les Jardins d’Avremesnil à 5 minutes du marché, qui vous propose plantes et fleurs ainsi que des légumes en saison!

Bon à savoir: Une boucle de randonnée balisée commence depuis la pizzeria! 10 km de marche pour découvrir la commune!

Rendez-vous chaque jeudi de 15h à 19h à Avremesnil! Les marchands s’installent face à l’église et vous proposent fruits et légumes, viandes, confitures et produits en vrac !

Une bonne alternative pour faire ses achats en milieu de semaine!

A voir…

lemarchedavremesnil@gmail.com

Rendez-vous chaque jeudi de 15h à 19h à Avremesnil! Les marchands s’installent face à l’église et vous proposent fruits et légumes, viandes, confitures et produits en vrac !

Une bonne alternative pour faire ses achats en milieu de semaine!

A voir aussi: Les Jardins d’Avremesnil à 5 minutes du marché, qui vous propose plantes et fleurs ainsi que des légumes en saison!

Bon à savoir: Une boucle de randonnée balisée commence depuis la pizzeria! 10 km de marche pour découvrir la commune!

Avremesnil

dernière mise à jour : 2022-04-15 par