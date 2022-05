Marché d’Avremesnil, 1 septembre 2022, .

Marché d’Avremesnil

2022-09-01 15:00:00 15:00:00 – 2022-09-01 19:00:00 19:00:00

Faites vos courses à Avremesnil le jeudi après-midi ! Les marchands s’installent face à l’église et vous proposent fruits et légumes, viandes, confitures et produits en vrac !

Vous trouverez sur place les légumes bio d’Alexandre de la ferme des 4 Jingai!

Faites un tour aux Jardins d’Avremesnil pour repartir avec plantes, fleurs et semis pour votre jardin!

