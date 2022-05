Marché d’Avremesnil, 30 juin 2022, .

Marché d’Avremesnil

2022-06-30 15:00:00 15:00:00 – 2022-06-30 19:00:00 19:00:00

Rendez-vous chaque jeudi de 15h à 19h à Avremesnil! Les marchands s’installent face à l’église et vous proposent fruits et légumes, viandes, confitures et produits en vrac !

Vous trouverez sur place les légumes bio d’Alexandre de la ferme des 4 Jingai!

Bon à savoir: Une boucle de randonnée balisée commence depuis la pizzeria! 10 km de marche pour découvrir la commune!

