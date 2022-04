Marché d’Avremesnil

Marché d’Avremesnil, 28 avril 2022, . Marché d’Avremesnil

2022-04-28 – 2022-04-28 Retrouvez chaque jeudi de 15h à 19h, vos exposants pour l’achat de vos fruits et légumes, viandes, confitures et produits en vrac ! Une bonne alternative pour faire ses achats en milieu de semaine! dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville