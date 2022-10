MARCHÉ D’AVANT L’AVENT Saint-Étienne-lès-Remiremont, 19 novembre 2022, Saint-Étienne-lès-Remiremont.

MARCHÉ D’AVANT L’AVENT

30 route de Xennois Espace Pont des Fées SMA (salle multi-activités) Saint-Étienne-lès-Remiremont Vosges OT REMIREMONT Espace Pont des Fées SMA (salle multi-activités) 30 route de Xennois

2022-11-19 10:00:00 – 2022-11-19 19:00:00

Artisanat d’art diversifié : multiples créations et décors sur le thème de Noël, créations et découpe laser, boîtes à musique, créations couture pour petits et grands, savonnerie artisanale, maroquinerie en liège, bijoux fantaisie, bijoux en verre de murano, bougies artisanales aux pierres semi-précieuses, macramé, paniers garnis de thés-infusions-maté, démo maitre verrier chalumiste Meilleur Ouvrier de France, tableaux et sculptures, kits d’ongles, créations en pâte fimo, peinture sur toile et créations en fil de fer, dessins au crayon et à l’encre de chine, broderie et cartonnage, …

Animations pour les enfants : spectacles de jongleries clownesques déambulatoires et sculptures sur ballons avec » TOFBLANC » et » L’haricot fait son show « .

Chalets de Noël à l’extérieur pour la buvette et petite restauration (bières de Noël, huitres, escargots, spécialités portugaises, tartines, gourmandises sucrées…).

Ambiance musicale assurée par Radio Gué Mozot.

