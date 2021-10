Trémorel Trémorel Côtes-d'Armor, Trémorel Marché d’automne TROC PLANTES Trémorel Trémorel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Marché d'automne TROC PLANTES 2021-11-07 09:30:00 – 2021-11-07 13:30:00

Trémorel Côtes d’Armor Trémorel Venez troquer des végétaux : bulbes, rhizomes, arbustes, plantes aromatiques, outils, pots et autres graines en tout genre (conditionnés et étiquetés avec soin, nom commun, couleur). Courges de notre potager, soupes “maison”, jus de pommes des enfants, châtaignes grillées, dégustation huîtres, pots pourris maison, buvette…. +33 6 71 12 15 83 Venez troquer des végétaux : bulbes, rhizomes, arbustes, plantes aromatiques, outils, pots et autres graines en tout genre (conditionnés et étiquetés avec soin, nom commun, couleur). Courges de notre potager, soupes “maison”, jus de pommes des enfants, châtaignes grillées, dégustation huîtres, pots pourris maison, buvette…. dernière mise à jour : 2021-10-15 par

