Tressignaux Tressignaux Côtes-d'Armor, Tressignaux Marché d’automne Tressignaux Tressignaux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Tressignaux

Marché d’automne Tressignaux, 22 octobre 2021, Tressignaux. Marché d’automne 2021-10-22 16:15:00 – 2021-10-22 18:30:00 Rue de l’École Ecole publique

Tressignaux Côtes d’Armor Tressignaux UN marché d’automne est programmé simultanément à la sortie des deux écoles de Tressignaux et Pléguien par l’Amicale laïque du RPI Pléguien-Tressignaux.

Vente de fruits et légumes de saison., le vendredi 22 octobre. lamicale22290@gmail.com +33 7 66 28 82 77 UN marché d’automne est programmé simultanément à la sortie des deux écoles de Tressignaux et Pléguien par l’Amicale laïque du RPI Pléguien-Tressignaux.

Vente de fruits et légumes de saison., le vendredi 22 octobre. dernière mise à jour : 2021-10-16 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Tressignaux Autres Lieu Tressignaux Adresse Rue de l'École Ecole publique Ville Tressignaux lieuville 48.61628#-2.9829