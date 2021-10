SannatSannat Sannat Sannat Creuse, Sannat Marché d’automne Sannat Sannat SannatSannat Catégories d’évènement: Creuse

Marché d'automne 4 rue de la Poste Sannat

2021-10-30 08:30:00 08:30:00 – 2021-10-30 13:00:00 13:00:00

Samedi 30 octobre de 8h30 à 13h

Petite restauration sur place : food-truck et vin chaud. L’Association Sann’attractif surtput connue pour la gestion de la “p’tite coop” du village de Sannt, organise son marché d’Automne. Ce marché réunit producteurs et artisans le temps d’une matinée. Sur place : Fleurs (chrystèmes)

Pains et viennoiseries,

Fromages (Saint- Nectaire, chèvre, vache…)

Volailles prêtes à cuire et autres viande,

Fruits et légumes de saison

Safran, bières locales,

Présence d’artisans locaux Samedi 30 octobre de 8h30 à 13h

Petite restauration sur place : food-truck et vin chaud.

