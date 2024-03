Marché d’automne Nuret-le-Ferron, samedi 16 novembre 2024.

Marché d’automne Nuret-le-Ferron Indre

Samedi

L’automne est là, l’occasion de se retrouver autour d’un marché avec produits locaux et artisanat et concert en soirée.

Marché sur lequel vous trouverez des légumes, confitures, miel, tisane, fleurs , broderie, couture, photo, cartonnage … Buvette et restauration rapide sur place. .

Début : 2024-11-16 10:00:00

fin : 2024-11-16 18:00:00

Rue du Château d’eau

Nuret-le-Ferron 36800 Indre Centre-Val de Loire

