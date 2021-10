Gruffy Gruffy Gruffy, Haute-Savoie Marché d’automne “La R’Vola” Gruffy Gruffy Catégories d’évènement: Gruffy

Marché d’automne “La R’Vola” Gruffy, 17 octobre 2021, Gruffy. Marché d’automne “La R’Vola” 2021-10-17 08:30:00 08:30:00 – 2021-10-17 15:00:00 15:00:00 Musée de la nature 335 route de Beauregard

Gruffy Haute-Savoie Gruffy Le Musée de la nature fête l’automne : l’occasion de découvrir les produits du terroir (boudin, bidoyon, tomme blanche, pâtisserie, …). Des animations seront proposées aux enfants. info@musee-nature.com +33 4 50 77 58 60 http://www.musee-nature.com/ dernière mise à jour : 2021-09-30 par

