Passel Passel Oise, Passel Marche d’automne en famille Passel Passel Catégories d’évènement: Oise

Passel

Marche d’automne en famille Passel, 17 octobre 2021, Passel. Marche d’automne en famille 2021-10-17 – 2021-10-17

Passel Oise Passel 5 5 15 Marche d’automne en famille suivi d’un repas organisée par La Passelloise.

Rendez-vous dès 9h à la Grange de Passel, départ 9h30. Deux parcours possibles.

Marche 5€/personne avec collation au départ.

Repas 12€/personne hors boisson (1 Kir, Tartiflette avec salade verte, dessert, café).

Marche+repas 15€/personne hors boisson.

Réservation avant le 14 Octobre 2021. Marche d’automne en famille suivi d’un repas organisée par La Passelloise.

Rendez-vous dès 9h à la Grange de Passel, départ 9h30. Deux parcours possibles.

Marche 5€/personne avec collation au départ.

Repas 12€/personne hors boisson (1 Kir, Tartiflette avec salade verte, dessert, café).

Marche+repas 15€/personne hors boisson.

Réservation avant le 14 Octobre 2021. Marche d’automne en famille suivi d’un repas organisée par La Passelloise.

Rendez-vous dès 9h à la Grange de Passel, départ 9h30. Deux parcours possibles.

Marche 5€/personne avec collation au départ.

Repas 12€/personne hors boisson (1 Kir, Tartiflette avec salade verte, dessert, café).

Marche+repas 15€/personne hors boisson.

Réservation avant le 14 Octobre 2021. Pixabay dernière mise à jour : 2021-09-30 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme du Pays Noyonnais en Vallées de l’Oise

Détails Catégories d’évènement: Oise, Passel Autres Lieu Passel Adresse Ville Passel lieuville 49.55786#2.9649