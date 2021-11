Lautenbach Lautenbach Haut-Rhin, Lautenbach Marché d’automne créateurs et VDI Lautenbach Lautenbach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Lautenbach

Marché d’automne créateurs et VDI Lautenbach, 6 novembre 2021, Lautenbach. Marché d’automne créateurs et VDI Lautenbach

2021-11-06 10:00:00 – 2021-11-07 19:00:00

Lautenbach Haut-Rhin Lautenbach 0 EUR Des idées cadeaux a offrir ou s’offrir, noël approche ce marche d’automne seras une occasions de trouver des idées originales. Buvette et restauration sur place. Des idées cadeaux a offrir ou s’offrir, noël approche ce marche d’automne seras une occasions de trouver des idées originales. 35 exposants vous attendent avec au programme : contes pour tous, chasse au trésor, buvette et animations. +33 6 75 51 65 47 Des idées cadeaux a offrir ou s’offrir, noël approche ce marche d’automne seras une occasions de trouver des idées originales. Buvette et restauration sur place. Lautenbach

dernière mise à jour : 2021-11-02 par Office de tourisme de Guebwiller Soultz et des pays du Florival

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Lautenbach Autres Lieu Lautenbach Adresse Ville Lautenbach lieuville Lautenbach