Marché d’automne aux Jardins de Wesserling Husseren-Wesserling Husseren-Wesserling Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Husseren-Wesserling

Marché d’automne aux Jardins de Wesserling Husseren-Wesserling, 11 octobre 2022, Husseren-Wesserling. Marché d’automne aux Jardins de Wesserling

rue du Parc Husseren-Wesserling Haut-Rhin Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin

2022-10-11 14:00:00 – 2022-11-29 17:00:00 Husseren-Wesserling

Haut-Rhin Husseren-Wesserling Les Jardins de Wesserling vous propose de découvrir les marchés d’automne qui se dérouleront à compter de la fermeture du Festival des Jardins de métissés au niveau du cabanon de vente, dans les jardins. Vous y trouverez légumes frais, produits transformés (confitures, sirops, pâtes de coing, pickles de légumes), et vannerie. L’accès se fait par le portail côté maison Alfier (signalisation et fléchage spécifiques) +33 3 67 35 09 55 Husseren-Wesserling

dernière mise à jour : 2022-10-06 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Husseren-Wesserling Autres Lieu Husseren-Wesserling Adresse rue du Parc Husseren-Wesserling Haut-Rhin Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin Ville Husseren-Wesserling lieuville Husseren-Wesserling Departement Haut-Rhin

Marché d’automne aux Jardins de Wesserling Husseren-Wesserling 2022-10-11 was last modified: by Marché d’automne aux Jardins de Wesserling Husseren-Wesserling Husseren-Wesserling 11 octobre 2022 Haut-Rhin Husseren-Wesserling rue du Parc Husseren-Wesserling Haut-Rhin Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin

Husseren-Wesserling Haut-Rhin