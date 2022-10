Marché d’automne à Vivières Vivières, 16 octobre 2022, Vivières.

Marché d’automne à Vivières

4 Rue de l’Escadron de Gironde Vivières Aisne

2022-10-16 09:00:00 – 2022-10-16 16:00:00

Vivières

Aisne

Vivières

Producteurs et créateurs locaux et artisans vous donnent rendez-vous de 9h à 16h dans la cours des écoles pour ce marché d’automne. A 11 heures et à 14 heures, assistez aux combats en armures par l’association Viking Norrland Einherjar Elag. Buvette et food truck vous permettront de vous restaurer.

foyerruralsainteclotilde02600@gmail.com

Vivières

dernière mise à jour : 2022-10-01 par