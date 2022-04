Marche d’Autheuil Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche

Marche d’Autheuil Tourouvre au Perche, 2 juillet 2022, Tourouvre au Perche. Marche d’Autheuil Mairie d’Autheuil Autheuil Tourouvre au Perche

2022-07-02 08:45:00 – 2022-07-02 Mairie d’Autheuil Autheuil

Tourouvre au Perche Orne Randonnée aux alentours de la commune. Rendez-vous à 8h45 à la Mairie pour une boisson chaude avant le départ prévu à 9h30. A l’arrivée, buffet champêtre dans les jardins de la Mairie.

Réglement au départ de la marche.

Bienvenue au repas : 10 € par adulte, que vous soyez marcheur ou non, 5€ par enfant de moins de 14 ans.

Mairie d'Autheuil Autheuil Tourouvre au Perche

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

