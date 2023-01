Marché d’Auffay Val-de-Scie, 17 mars 2023, Val-de-Scie Val-de-Scie. Marché d’Auffay rue Roger Fossé Val-de-Scie Seine-Maritime

Seine-Maritime Val-de-Scie Le marché d'Auffay s'installe chaque vendredi matin dans le centre-ville où commerces et marchands s'allient pour vous proposer toute une gamme de produits frais. Idéal pour faire ses emplettes tout en se baladant! Petit plus: le Foodtruck Cuisine Street vous propose de la restauration à emporter faite à partir de produits locaux! Procurez-vous le dépliant Auffay à pied pour découvrir l'histoire du village (disponible à l'Office de Tourisme). +33 2 35 34 13 26

