Marché d’Auffay Val-de-Scie, 3 juin 2022, Val-de-Scie. Marché d’Auffay Val-de-Scie

2022-06-03 08:00:00 – 2022-06-03 12:00:00

Val-de-Scie Seine-Maritime Le vendredi matin, la vaste place d’Auffay s’anime pour le marché hebdomadaire.

Les marchands et les commerces du village s’allient pour vous proposer de nombreux produits . N’hésitez pas à faire un tour dans la Collégiale Notre-Dame. Ne loupez pas ces célèbres jacquemarts! Profitez-en pour nous rendre visite dans notre bureau d’information touristique juste à côté ! Le vendredi matin, la vaste place d’Auffay s’anime pour le marché hebdomadaire.

