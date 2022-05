Marché d’Auffay

Marché d’Auffay, 8 juillet 2022, . Marché d’Auffay

2022-07-08 08:00:00 – 2022-07-08 12:00:00 Arrêtez-vous à Auffay le vendredi matin, la vaste place s’anime pour le marché hebdomadaire.

Les marchands et les commerces du village s’allient pour vous proposer de nombreux produits . Nouveauté: un magasin Vrac et zéro déchet s’ouvre face à la Collégiale. Procurez-vous le dépliant Auffay à pied pour découvrir l’histoire du village (disponible à l’Office de Tourisme). Arrêtez-vous à Auffay le vendredi matin, la vaste place s’anime pour le marché hebdomadaire.

