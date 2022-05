Marché d’Auffay

Marché d’Auffay, 10 juin 2022, . Marché d’Auffay

2022-06-10 08:00:00 – 2022-06-10 12:00:00 Il vous manque quelques ingrédients pour une recette ou vous souhaitez faire le plein de denrées? Arrêtez-vous à Auffay le vendredi matin, la vaste place d’Auffay s’anime pour le marché hebdomadaire.

Les marchands et les commerces du village s’allient pour vous proposer de nombreux produits . N’hésitez pas à faire un tour dans la Collégiale Notre-Dame. Ne loupez pas ces célèbres jacquemarts! Profitez-en pour nous rendre visite dans notre bureau d’information touristique juste à côté ! Il vous manque quelques ingrédients pour une recette ou vous souhaitez faire le plein de denrées? Arrêtez-vous à Auffay le vendredi matin, la vaste place d’Auffay s’anime pour le marché hebdomadaire.

Les marchands et les commerces du village… Il vous manque quelques ingrédients pour une recette ou vous souhaitez faire le plein de denrées? Arrêtez-vous à Auffay le vendredi matin, la vaste place d’Auffay s’anime pour le marché hebdomadaire.

Les marchands et les commerces du village s’allient pour vous proposer de nombreux produits . N’hésitez pas à faire un tour dans la Collégiale Notre-Dame. Ne loupez pas ces célèbres jacquemarts! Profitez-en pour nous rendre visite dans notre bureau d’information touristique juste à côté ! dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville