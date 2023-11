Opération : Les marchés fêtent Noël Marché d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Opération : Les marchés fêtent Noël Marché d’Ascq Villeneuve-d’Ascq, 22 décembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Opération : Les marchés fêtent Noël Vendredi 22 décembre, 08h00 Marché d’Ascq Vendredi 22 décembre 2023, le Père Noël distribuera aux enfants des chocolats, des coquilles et du chocolat chaud sur le marché d’Ascq (dans la limite du stock disponible). Marché d’Ascq Rue Gaston Baratte 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59493 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-22T08:00:00+01:00 – 2023-12-22T12:00:00+01:00

