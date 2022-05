Marché d’artisans – Sur les traces de Merlin Le Vieux-Bourg Le Vieux-Bourg Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Le Vieux-Bourg

Marché d’artisans – Sur les traces de Merlin Le Vieux-Bourg, 11 juin 2022, Le Vieux-Bourg. Marché d’artisans – Sur les traces de Merlin Le Vieux-Bourg

2022-06-11 – 2022-06-11

Le Vieux-Bourg Côtes d’Armor Le Vieux-Bourg Dans une yourte perdue au milieu des mégalithes, venez à la rencontre de :

Symbolic Art BZH • peinture vibratoire

l’Aubépine • créations textiles et linogravure

le Chant de la Terre • minéraux, lithothérapie

Pachamama factory • paysanne alchimiste, création d’hydrolats

Poussières d’âmes • peintures connectées/canalisées, sculptures https://www.lechantdelaterre.bzh/ Dans une yourte perdue au milieu des mégalithes, venez à la rencontre de :

Symbolic Art BZH • peinture vibratoire

l’Aubépine • créations textiles et linogravure

le Chant de la Terre • minéraux, lithothérapie

Pachamama factory • paysanne alchimiste, création d’hydrolats

Poussières d’âmes • peintures connectées/canalisées, sculptures Le Vieux-Bourg

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Le Vieux-Bourg Autres Lieu Le Vieux-Bourg Adresse Ville Le Vieux-Bourg lieuville Le Vieux-Bourg Departement Côtes d'Armor

Le Vieux-Bourg Le Vieux-Bourg Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-vieux-bourg/

Marché d’artisans – Sur les traces de Merlin Le Vieux-Bourg 2022-06-11 was last modified: by Marché d’artisans – Sur les traces de Merlin Le Vieux-Bourg Le Vieux-Bourg 11 juin 2022 Côtes-d’Armor Le Vieux-Bourg

Le Vieux-Bourg Côtes d'Armor