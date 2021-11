Marché d’artisans et de créateurs Blaye, 11 novembre 2021, Blaye.

Marché d'artisans et de créateurs

2021-11-11 – 2021-11-14 Porte Dauphine Citadelle de Blaye

Blaye

Oh lala … c’est parti pour Noël

Du Jeudi 11 au dimanche 14 novembre, notre boutique éphémère fête ses derniers jours d’ouverture.

Pour que la fête soit encore plus belle !!!

De nouveaux artisans créateurs s’associent à l’équipe. En plus des bijoux, chapeaux, accessoires de mode et zéro déchet, vous pourrez découvrir de la déco d’intérieur, des produits naturels, du design végétal et de la céramique.

Les commerçants de la Citadelle se joignent aussi aux festivités par des manifestations et participation au jeu “Les petits trésors de la Citadelle”.

Venez nombreux pour trouver des cadeaux originaux à mettre sous le sapin.

+33 5 57 42 12 09

blaye tourisme

Porte Dauphine Citadelle de Blaye Blaye

