Marché d’artisans et créateurs Plounévez-Lochrist, 8 mai 2022, Plounévez-Lochrist.

2022-05-08 – 2022-05-08 Ode Vraz Camping Ode Vraz

Plounévez-Lochrist Finistère Plounévez-Lochrist

Marché d’artisans et de créateurs dans un cadre agréable et convivial et très proche de la mer. Vous pourrez profiter de faire une petite balade avant ou après une visite sur notre marché. Vous y trouverez de l’alimentaire (viandes, confitures, miel, chocolats, bières…) et des créateurs (vannerie, bijoux, cuire, couture) petite restauration et gâteaux maisons à déguster sur place ou à emporter!

littlebabybubbles29@gmail.com +33 7 49 60 06 16

dernière mise à jour : 2022-04-07 par