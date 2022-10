Marché d’artisans et créateurs, banda, soirée sardinade et grillades animée par Watson Mendive Mendive Catégories d’évènement: Mendive

2023-06-03

Pyrnes-Atlantiques Mendive 16h, marché d’artisans et créateurs. 18h banda. 20h soirée sardinade et grillades animée par Watson 16h, marché d’artisans et créateurs. 18h banda. 20h soirée sardinade et grillades animée par Watson Mendive

