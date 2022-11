Marché d’artisans d’art

Marché d’artisans d’art, 3 décembre 2022, . Marché d’artisans d’art



2022-12-03 16:00:00 – 2022-12-22 20:00:00 Sympathique marché d’artisans d’art.

Vous y trouverez des idées de cadeaux délicats et originaux, réalisés par des artistes des environs.

Céramiques, sculptures, objets de décorations, tableaux fleurs séchées, gravures sur bois, aquarelles, dessins…

L’idée est de profiter des lumières magiques de la place Saint Pierre en ce mois de préparation des fêtes de Noel. Sympathique marché d’artisans d’art.

Vous y trouverez des idées de cadeaux délicats et originaux, réalisés par des artistes des environs.

Céramiques, sculptures, objets de décorations, tableaux fleurs séchées, gravures sur bois, aquarelles, dessins…

L’idée est de profiter des lumières magiques de la place Saint Pierre en ce mois de préparation des fêtes de Noel. dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville