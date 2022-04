Marché d’artisans créateurs Combrit Combrit Catégories d’évènement: Combrit

Marché d'artisans créateurs Combrit, 22 juillet 2022, Combrit.

2022-07-22

Combrit Finistère Marché d’artisans créateurs et artistes du pays bigouden : bijoux, sacs en toile, décoration, peinture, savons, poterie… Animation musicale et restauration sur place. mairie@combrit-saintemarine.fr +33 2 98 56 33 14 Marché d’artisans créateurs et artistes du pays bigouden : bijoux, sacs en toile, décoration, peinture, savons, poterie… Animation musicale et restauration sur place. Rue Ar Pussou Parc de Kérobistin Combrit

