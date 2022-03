Marché d’artisans créa’bulles Scaër, 24 avril 2022, Scaër.

Marché d’artisans créa’bulles Rue des Haras Boulodrome/Base de Loisirs Scaër

2022-04-24 11:00:00 – 2022-04-24 18:00:00 Rue des Haras Boulodrome/Base de Loisirs

Scaër Finistère Scaër

L’A Team Création organise un marché de créateurs et producteurs.

Venez découvrir nos artisans et producteurs locaux, une quarantaine d’exposants se feront un plaisir de vous faire découvrir leurs créations et productions.

lateamfanclub@gmail.com

dernière mise à jour : 2022-03-17 par