Marché d’artisanat d’art Bois de Quimiac Mesquer, lundi 15 juillet 2024.

Marché d’artisanat d’art Le marché d’artisanat d’art de Quimiac est une occasion unique de découvrir des créations originales dans une ambiance conviviale. Vous pourrez y trouver une grande variété d’objets, allant des bi… 15 juillet et 5 août Bois de Quimiac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-15T10:00:00+02:00 – 2024-07-15T20:00:00+02:00

Fin : 2024-08-05T10:00:00+02:00 – 2024-08-05T20:00:00+02:00

Le marché d’artisanat d’art de Quimiac est une occasion unique de découvrir des créations originales dans une ambiance conviviale. Vous pourrez y trouver une grande variété d’objets, allant des bijoux aux céramiques, en passant par les textiles et les arts graphiques.

Les artistes et artisans présents sur le marché sont sélectionnés avec soin pour la qualité et l’originalité de leur travail. Vous aurez ainsi la chance de découvrir des pièces uniques, conçues avec passion et savoir-faire. Alors n’hésitez pas à venir flâner dans le bois de Quimiac cet été, pour découvrir le talent et la créativité des artistes et artisans de la région.

Bois de Quimiac Avenue de la Plage et Allée des Mouettes 44420 Mesquer Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 42 58 74 »}, {« type »: « email », « value »: « animations@mesquerquimiac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mesquerquimiac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/marche-d-artisanat-d-art-mesquer.html »}]

