Artisans d’art créateurs investissent le bois de Quimiac pour une journée. Ils se feront un plaisir de vous accueillir et de vous présenter leurs créations. Un souvenir de vacances, un cadeau, vous ne repartirez sûrement pas les mains vides de cette parenthèse shopping !

Artisans d'art créateurs investissent le bois de Quimiac pour une journée. Ils se feront un plaisir de vous accueillir et de vous présenter leurs créations. Un souvenir de vacances, un cadeau, vous ne repartirez sûrement pas les mains vides de cette parenthèse shopping ! Avenue de la Plage Quimiac 44420 Mesquer

2021-07-17T10:00:00 2021-07-17T19:00:00;2021-08-07T10:00:00 2021-08-07T19:00:00

