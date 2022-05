Marché d’artisanat d’art

Venez découvrir des produits artisanaux faits main et vendus par les créateurs eux-mêmes qui vous accueillent à la découverte de leur univers unique et chaleureux. De nombreux métiers vous attendent: cuir, bois, poterie, savons, couteaux, ferronnerie d'art, créateurs de bijoux, sacs, accessoires de mode, laines… De 9 à 18h dans le parc du Claux Association Lauz'art et artisans d'art locaux.

