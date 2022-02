Marché d’art – LémanCréativ’ Thonon-les-Bains, 6 juin 2022, Thonon-les-Bains. Marché d’art – LémanCréativ’ Thonon-les-Bains

2022-06-06 10:00:00 10:00:00 – 2022-09-13 18:00:00 18:00:00

Thonon-les-Bains Haute-Savoie Thonon-les-Bains L’association Léman Créativ’ regroupe un peu plus d’une quarantaine d’artisans créateurs du Chablais. Son ambition est de promouvoir l’artisanat local sur différents lieux d’expositions comme le port de Rives de Thonon les dimanches de mai à septembre. officiel.lemancreativ@gmail.com Thonon-les-Bains

dernière mise à jour : 2021-06-03 par Office de Tourisme de Thonon-les-Bains

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Thonon-les-Bains Autres Lieu Thonon-les-Bains Adresse Ville Thonon-les-Bains lieuville Thonon-les-Bains Departement Haute-Savoie

Marché d’art – LémanCréativ’ Thonon-les-Bains 2022-06-06 was last modified: by Marché d’art – LémanCréativ’ Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains 6 juin 2022 Haute-Savoie Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains Haute-Savoie