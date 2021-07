Talloires-Montmin Talloires-Montmin Haute-Savoie, Talloires-Montmin Marché d’Art et d’Artisanat Talloires-Montmin Talloires-Montmin Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Talloires-Montmin

Marché d’Art et d’Artisanat Talloires-Montmin, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Talloires-Montmin. Marché d’Art et d’Artisanat 2021-07-15 09:00:00 – 2021-07-15 20:00:00 Route du Port Port

Talloires-Montmin Haute-Savoie Talloires-Montmin Une trentaine de créateurs exposent leurs œuvres originales dans le cadre enchanteur de la baie de Talloires. Ce marché est ouvert à une sélection d’artistes et d’artisans professionnels et/ou amateurs. samett.talloires@gmail.com +33 4 50 32 26 60 http://www.talloires-lac-annecy.com/ dernière mise à jour : 2021-05-28 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Talloires-Montmin Étiquettes évènement : Autres Lieu Talloires-Montmin Adresse Route du Port Port Ville Talloires-Montmin lieuville 45.83987#6.21082