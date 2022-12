Marché d’Art et d’Artisanat Plobannalec-Lesconil Plobannalec-Lesconil Plobannalec-Lesconil Catégories d’évènement: Finistère

Marché d’Art et d’Artisanat Plobannalec-Lesconil, 17 décembre 2022, Plobannalec-Lesconil Plobannalec-Lesconil. Marché d’Art et d’Artisanat 29 rue Jean Jaurès Le Temple Plobannalec-Lesconil Finistère Le Temple 29 rue Jean Jaurès

2022-12-17 – 2022-12-18

Le Temple 29 rue Jean Jaurès

Plobannalec-Lesconil

Finistère Plobannalec-Lesconil Marché d’Art et d’Artisanat au Temple.

Vous y trouverez des objets en bois, de la décoration, des bijoux, des savons.

Horaires :

– Les 17 et 18 : 10h00-13h00 et 14h30-18h00

– Du 19 au 23 : 14h00-18h00 +33 2 98 82 37 99 Le Temple 29 rue Jean Jaurès Plobannalec-Lesconil

