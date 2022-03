MARCHÉ D’ART ET D’ARTISANAT – LE MONDE EN FLEUR Saint-Clément Saint-Clément Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Saint-Clément Meurthe-et-Moselle Saint-Clément Le monde en fleur, ce sera surtout une histoire de Printemps, de rencontres extra-humaines, des heures pleines de sourires, du flower power et du kitsch, des idées cadeaux (fête des mères, anniversaire, personnalisations, mariage…) et des surprises ! L’entrée est gratuite, ouverte à tous, accessible PMR, en train et en voiture ! Il y a toujours un marché de créateurs locaux associé à d’autres poésies comme : une exposition, des ateliers créatifs, un concert et/ou une performance artistique, des activités en liaison directe avec la date, de quoi se restaurer et se reposer, etc. Les événements poétiques se vivent au sein même de la gare : de son jardin à la salle d’attente, des guichets à la Nef de celle-ci. tatouage@lab-station.com +33 6 49 71 89 70 http://www.lab-station.com/ Lab Station

