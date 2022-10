Marché d’art

2022-11-18 – 2022-11-24 Il s’agit d’une exposition d’oeuvres originales d’artistes et d’artisans d’arts.

La Maison Trames d’Arts est situé Cour de la Filature (entre la mairie et le musée) et sera ouverte les vendredis, samedis et dimanches du 18 novembre au 24 décembre de 14h à 18h. L’entrée est libre. TRAMES D’ART : Exposition de novembre à décembre 2022 : La maison Trames d’arts à Salles-la-Source propose son marché des créateurs 2022. OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC dernière mise à jour : 2022-10-09 par

