Mayenne Argentré L’association des 8 scaroles, est un groupe convivial de producteurs bio et de consom’acteurs réunis pour accompagner, développer, encourager une agriculture paysanne locale et écologique. Un marché hebdomadaire est mis en place le vendredi dès 17h. PRODUITS PROPOSÉS

Bruno de Saint Jores | Pain (non bio)

Simon Gicquel | Légumes

Arnaud Bignon | Œufs et fromage de chèvre

BAM | Bière

Brasserie la Copo | Bière

Plus ponctuellement :

Gourmandises permises | Gâteaux de voyage

42 délices | Pâtisserie

Samuel Bernard | Pommes

Jean-Pierre Rouzier | Bœuf et porc

Jacky Maunoury | Bœuf

Delphine Petit | Agneau et lapin

Eric Jean | Vin HORAIRES

Bourg d'Argentré, pôle de la vallée / vendredi 9h30-13h

