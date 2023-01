Marché d’Arcachon Arcachon, 3 janvier 2023, Arcachon .

Marché d’Arcachon

Place des Marquises Arcachon Gironde

2023-01-03 – 2023-01-03

Arcachon

Gironde

Le marché, installé dans sa halle Baltard est situé en plein cœur de ville.

Il est la promesse d’un rendez-vous plein de saveurs, avec pour maîtres mots couleurs et fraîcheur sur les étals.

Les bancs des mareyeurs s’enorgueillissent de bars, soles, turbots fraîchement arrivés de la criée.

Ceux des ostréiculteurs regorgent d’huîtres.

Les fruits et les légumes y côtoient les produits gascons et autres fromages pyrénéens.

On s’y attarde volontiers, séduit par la convivialité du lieu.

Le marché, installé dans sa halle Baltard est situé en plein cœur de ville.

Il est la promesse d’un rendez-vous plein de saveurs, avec pour maîtres mots couleurs et fraîcheur sur les étals.

Les bancs des mareyeurs s’enorgueillissent de bars, soles, turbots fraîchement arrivés de la criée.

Ceux des ostréiculteurs regorgent d’huîtres.

Les fruits et les légumes y côtoient les produits gascons et autres fromages pyrénéens.

On s’y attarde volontiers, séduit par la convivialité du lieu.

+33 5 57 52 97 97

droits réservés

Arcachon

dernière mise à jour : 2023-01-12 par