Marché d’antiquités brocantes mensuel de Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-sur-Dives Saint-Pierre-en-Auge, dimanche 1 décembre 2024.

Comme tous les premiers dimanches de chaque mois, une trentaine d’exposants vous donne rendez-vous livres, verrerie, meubles anciens, vintage, art populaire, décoration de jardin…des trésors pour tous les goûts!

Et aussi, en concomitance à 50 mètres de la halle, la cour carrée des Brocanteurs regroupe une dizaine d’Antiquaires et brocanteurs.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-01 08:00:00

fin : 2024-12-01 18:00:00

Saint-Pierre-sur-Dives Place du Marché

Saint-Pierre-en-Auge 14170 Calvados Normandie drakkar.b@orange.fr

L’événement Marché d’antiquités brocantes mensuel de Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge a été mis à jour le 2024-02-14 par OT CA de Lisieux Normandie