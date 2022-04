Marché d’Antiquités Brocante mensuel de GRANVILLE

2022-11-20 08:00:00 – 2022-12-18 18:00:00 Marché mensuel d’Antiquités-Brocante de Granville (50) .

Cours Jonville: Avant-dernier dimanche de chaque mois .

Entrée gratuite . 40 exposants professionnels. 8h00 – 19h00 .

Organisation ABA : 07 71 66 17 13 dernière mise à jour : 2022-04-24 par

