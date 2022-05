Marché d’antiquités-brocante de Coutainville Agon-Coutainville Catégories d’évènement: Agon-Coutainville

Manche

Marché d’antiquités-brocante de Coutainville, 17 juillet 2022, Agon-Coutainville. Prendre l’air sur la digue ; et chiner sur la place ,en face du Casino : c’est ce que vous proposent environ 40 brocanteurs pour cette édition speciale du dimanche 17 juillet à Agon-Coutainville .Venus des quatre coins de Normandie et de Bretagne , ils s’y réunissent le dernier dimanche de chaque mois , de mars à octobre , pour vous proposer leurs dernières trouvailles .

Que vous cherchiez une chaise longue en rotin , un tableau régional , des cartes postales,un livre rare, un petit buffet de cuisine, des objets vintage 50/60/70 , ou une paire de vasques de jardin , venez visiter cette station balneaire reputée du centre Manche !

Entrée gratuite . 8h00 – 19h00 .

Organisation ABA : 07 71 66 17 13 ou 06 62 42 28 67

