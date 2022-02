MARCHÉ D’ANTIGONE Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

MARCHÉ D’ANTIGONE Montpellier, 7 avril 2021, Montpellier. MARCHÉ D’ANTIGONE Montpellier

2021-04-07 07:00:00 – 2021-04-07 17:30:00

Montpellier Hérault Toutes les semaines, ne manquez pas votre rendez-vous avec les producteurs locaux ! 30 commerçants spécialité alimentaire et non alimentaire. Une ronde de saveurs vous attendent pour des tables festives et colorées aux accents chantants. Infos pratiques: Horaires d’été du 1er avril au 30 septembre : tous les mercredis de 7h00 à 17h30

Horaires d’hiver du 1er octobre au 31 mars : tous les mercredis de 7h00 à 14h00 Toutes les semaines, ne manquez pas votre rendez-vous avec les producteurs locaux ! 30 commerçants spécialité alimentaire et non alimentaire. https://www.montpellier.fr/structure/139/240-marche-d-antigone-structure.htm Toutes les semaines, ne manquez pas votre rendez-vous avec les producteurs locaux ! 30 commerçants spécialité alimentaire et non alimentaire. Une ronde de saveurs vous attendent pour des tables festives et colorées aux accents chantants. Infos pratiques: Horaires d’été du 1er avril au 30 septembre : tous les mercredis de 7h00 à 17h30

Horaires d’hiver du 1er octobre au 31 mars : tous les mercredis de 7h00 à 14h00 Montpellier

dernière mise à jour : 2021-10-07 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Hérault

Montpellier Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

MARCHÉ D’ANTIGONE Montpellier 2021-04-07 was last modified: by MARCHÉ D’ANTIGONE Montpellier Montpellier 7 avril 2021 Hérault montpellier

Montpellier Hérault