MARCHE DANS LES ENTRAILLES DE LA FORTERESSE

Montreuil-Bellay

MARCHE DANS LES ENTRAILLES DE LA FORTERESSE Montreuil-Bellay, 22 octobre 2021

2021-10-22 – 2021-10-22

Montreuil-Bellay Maine-et-Loire Au pied de la forteresse réputée imprenable, mettez-vous dans la peau de l’assaillant Geoffroy Plantagenêt, comte d’Anjou, à qui il fallut trois longues années avant de réussir à pénétrer dans le château du Seigneur Berlay au XIIème siècle.

Le château de Montreuil-Bellay vous présente sa nouveauté 2021 : une visite guidée insolite ! Saisissez-vous d'un bâton de marcheur et partez à l'aventure dans les entrailles de la forteresse. contact@chateau-de-montreuil-bellay.fr +33 2 41 52 33 06 https://www.chateau-de-montreuil-bellay.fr/

Levez la tête et admirez cette muraille comme jamais ! Découvrez quelques passages encore restés secrets aux yeux de tous jusqu’ici. Peut-être entendrez-vous au loin les cris d’assaut de la horde de guerriers vaillants… Montreuil-Bellay

Lieu Montreuil-Bellay